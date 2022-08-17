Дочери Веры Глаголевой поделились светлыми воспоминаниями о скончавшейся матери

Дочери скончавшейся пять лет назад российской актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская и Анна Нахапетова почтили память матери.

На опубликованном девушками видео Глаголева изображена в молодом возрасте. В руках у актрисы лук и стрелы. На кадрах видно, как она прицеливается в мишень и совершает точный выстрел, а после этого подробно отвечает на вопросы журналистов.

Шубская и Нахапетова сообщили в соцсетях, что это видео с матерью им очень нравится, так как Глаголева на нем "искренняя, улыбающаяся, очень красивая".

Глаголева скончалась в 2017 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием - артистка страдала раком желудка. Тогда смерть знаменитой актрисы стала шоком не только для ее родных, но и для всей российской киноиндустрии. О своей борьбе с раком Глаголева не распространялась, о том, что актриса неизлечимо больна, знали лишь ее самые близкие люди.