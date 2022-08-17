Телеведущая Екатерина Андреева поделилась радостью после отъезда из Москвы

Екатерина Андреева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После отъезда из Москвы на отдых в Турцию российская телеведущая Екатерина Андреева вернулась в Россию, но не в столицу, а в Сибирь, где продолжила наслаждаться природой. Радостью от этого отдыха журналистка поделилась на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В частности, она посетила Красноярский край и один из его городов – Норильск.

"Озеро, в которое вода впадает из подводных источников, охлажденных вечной мерзлотой. Кругляш, запутавшийся в волосах и поменявший их цвет на свою палитру, - написала Андреева. - Медведи, колобками скатывающиеся в каньоны, овцебыки, сбрасывающие самую дорогую в мире шерсть на тайных горных тропах".

Также телеведущую впечатлили местные водопады и горные рудники, богатые ценными металлами.

Как ранее писал сайт KP.RU, истинный возраст Екатерины Андреевой рассекретила Яна Рудковская. В соцсетях продюсер сделала комплимент телезвезде и ненароком указала ее дату рождения.

"Пример вечной женской красоты и профессионализма. К слову, Катя 1965 года рождения", - сообщила Рудковская.

Но даже в свои 56 лет Андреева выглядит максимум на 40 с хвостиком. Телеведущая не раз подчеркивала, что секрет ее вечной молодости – активная жизнь, занятия спортом и йогой. А еще то, что она просто не зацикливается на прожитых годах и во всем старается искать позитивные моменты.