На финишной прямой: работы в Соборной мечети Джума-Джами выполнены на 80%

Фото предоставлено пресс-службой компании «АйСи Инвест»

Все строительные работы в Соборной мечети планируют завершить до конца 2022 года. В настоящее время завершено торкретирование фундамента ограждения, ведутся работы по установке колонн, покрытие мрамором фундамента ограждения, по укладке плитки возле фонтана на главной площади, облицовке фасада. Внутри объектов специалисты работают со слаботочными системами – проводят пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение. Также здания подключают к сетям водоснабжения и водоотведения. В мечети устанавливают автоматизированную систему вентиляции, а также проводят горячее и холодное водоснабжение.

Фото предоставлено пресс-службой компании «АйСи Инвест»

Кроме того, ведется благоустройство территории: обустройство пешеходной дорожки параллельно улице Ялтинской, установка поливочных систем.

Инвестор проекта – некоммерческая организация «Фонд поддержки социально-культурных проектов», заказчик – Централизованная религиозная организация «Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополя». Генподрядчиком строительства с августа 2021 года выступает российская компания «Спецстройкрым», которая входит в состав инвестиционного холдинга «АйСи Инвест».

Справка:

Компания «АйСи Инвест» была основана в 2021 году предпринимателем Павлом Кузнецовым для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Республики Крым и Севастополя. В портфеле компании ряд крупных строительных проектов, бизнес в сфере телекоммуникаций, туризма и логистики.