Малый и средний бизнес в России сможет получать льготные кредиты под 3-4,5%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3-4,5%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 17 августа, на сайте правительства.

«Малые и средние предприятия (МСП) смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно», - сказано в сообщении, где уточняется, что данные средства возможно использовать для закупки оборудования, запуск новых производств, а также капитальный ремонт производственных помещений.

Как сообщается, срок действия новой льготной программы составит три года, а сам кредит можно будет взять на десять лет. В заявлении также отмечают, что до конца текущего года объем выданных кредитов составит примерно 50 млрд рублей.

Также отмечается, что льготные кредиты в приоритетном порядке будут получать малые и средние предприятия, которые работают в сфере переработки сельхозпродукции, а также логистики и гостиничного бизнеса.