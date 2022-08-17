В Вологодской области появится центр военно-патриотического воспитания

«По поручению нашего Президента и при поддержке Министерства обороны РФ мы приступили к созданию крупнейшего на Северо-Западе страны учебно-методического центра военно-патриотического воспитания. Здесь будем готовить юношей старших классов школ и студентов техникумов и колледжей к военной службе, заниматься военно-патриотическим воспитанием и физическим развитием», – отметил Олег Кувшинников.

Планируется, что ежегодно центр будут посещать около пяти тысяч школьников старших классов, колледжей и техникумов. Центр будет работать круглый год: в учебное время будут организованы 5-дневные сборы, в каникулы – тематические лагерные смены. Ребята будут осваивать навыки стрельбы, ориентирования на местности, навигации и связи, также школьников научат управлению БПЛА и основам робототехники. Первые учебные сборы в центре «Авангард» пройдут уже в 2023 году.