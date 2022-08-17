Глава регулятора ФРГ считает планы по заполнению газохранилищ на 95% к ноябрю 2022 года невыполнимыми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы по заполнению всех немецких газохранилищ на 95% к ноябрю текущего года невыполнимы. Такое мнение высказал президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения», - заявил глава регулятора ФРГ в интервью агентству Bloomberg, отметив, что «в лучшем случае три четверти из них доберутся до цели».

Мюллер уточнил, что на сегодняшний день газохранилища страны заполняются «немного быстрее, чем раньше», тем не менее это «не сигнал того, что мы можем расслабиться».

Уровень заполненности газохранилищ в Германии на данный момент составляет 77%, однако сообщают о рисках необычайно холодной осени, а также дальнейших перебоев с поставками. В связи с этим сложно будет достичь цели, которая была поставлена федеральным правительством ФРГ, о заполнении газохранилищ на 85% в октябре этого года