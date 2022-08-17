Путин заявил, что при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал меры борьбы с алкоголизмом, отметив, что в данном вопросе «нельзя ничего запрещать», а также излишне поднимать цены. По его словам, необходима пропаганда здорового образа жизни.

«Нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее … Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», - заявил российский лидер, комментируя данный вопрос.

В ходе встречи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым российский президент также отметил, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по стране в 2,6 раза. «Это много», - обратил внимание глава государства.

Путин призвал не относиться к данному вопросу как к второстепенному. «Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут», - заявил.

При этом, по его словам, «одной пропаганды недостаточно», а необходимо развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделяя также должное внимание объектам культуры.