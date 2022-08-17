Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара приняла решения назначить посла в Израиль, а также восстановить дипломатические отношения с Тель-Авивов. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу также выразил надежду, что данный процесс пройдет успешно для обеих стран.

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что восстановление дипломатических отношений поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе народов двух стран.

Напомним, отношение сторон резко ухудшились в мае 2018 года, когда Министерство иностранных дел Турции высказал послу Израиля в Анкаре пожелание покинуть страну. Все это произошло на фоне эскалации в секторе Газа, где из-за протестов погибли 59 палестинцев и свыше 2,7 тысячи получили ранения. Конфликт обострился из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.