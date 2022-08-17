Родителям рассказали, как реагировать на матерящегося ребенка Фото: Shutterstock

Детский психолог сети Sun School Павел Тарунтаев рассказал родителям, как реагировать, если ребенок ругается матом. По его словам, то, что ребенок рано или поздно начнет говорить «плохие» слова, нормально.

"Дети могут услышать их где угодно – на улице, от родителей, в детском саду и школе от других детей. Поэтому не стоит думать, что именно ваш ребенок какой-то невоспитанный или вы где-то в воспитании свернули не туда. Реакция должна быть спокойной и сдержанной. Без нотаций и закатывания глаз, не надо делать трагедию", – рассказал он в беседе с "Газета.ru"

Он посоветовал, в первую очередь, понять причину употребления нецензурных слов, что за ними стоит – бездумное повторение, привлечение внимания или что-то еще.

"Разумеется, если не хотите, чтобы ребенок произносил такие слова, старайтесь не использовать их сами", - добавил специалист.

Ранее психолог Наталия Чирикова рассказывала, что в возрасте от четырех до семи лет ребенок уже понимает, что говорить определенные слова плохо, однако он таким образом проверяет реакцию своих родителей, передает телеканал "360".

До этого директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала ФАН, как помочь ребенку сохранить школьные знания во время летних каникул. По ее словам, школа может казаться скучной и сложной из-за требовательности преподавателей, особенностей программы или даже отношений с одноклассниками. Ребенку необходимо показать, что знания не заканчиваются на страницах учебников — они вокруг нас.