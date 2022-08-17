Исследование: число онлайн-шопоголиков в России за три года увеличилось на 61% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) и медиахолдинга Rambler&Co провели исследование и выяснили, что число онлайн-шопоголиков в России за три года увеличилось на 61%, у многих покупательниц вырос интерес к отечественным брендам.

Как передает "Газета.ru", объем интернет-торговли в России растет из года в года — в основном за счет увеличения числа заказов и новых покупателей. По данным ЮKassa, с 2020 года онлайн-покупок стало на 59% больше. Относительно 2021 года рост 20%.

Самыми популярными категориями товаров остаются одежда и обувь — на их долю в 2022 году приходится 32% от всех покупок. В число лидирующих категорий вошли также услуги турагентств, игровые товары и стриминговые сервисы — количество покупателей выросло в 39, 26 и 11 раз соответственно.

Как рассказывал телеканал "360", есть несколько способов, которые помогут приобрести нужную вещь по выгодной цене. Покупатели могут следить за любимыми магазинами в социальных сетях, чтобы не пропустить распродажу. Кроме того, магазины могут делать кратковременные акции на определенные товары или публиковать купоны на скидку.Чтобы вовремя узнавать о выгодных предложениях, можно подписаться на рассылку.

Ранее операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказывала, что существуют случаи, когда вместо оплаты банковской картой лучше воспользоваться наличными деньгами. К примеру, во время онлайн-шопинга. По ее словам, вводить данные своей банковской карты на подозрительных сайтах может быть опасно, передает ФАН.