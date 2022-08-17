МИД РФ заявил о «колоссальных темпах» роста товарооборота России и Китая в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Товарооборот России и Китая в текущем году растет колоссальными темпами. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

«С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 млрд долларов. В этом году он растет колоссальными темпами», - заявил российский дипломат, отметив, что у двух стран «выстроена за последние 20 лет комплексная система двусторонних связей на самых разных уровнях - от высшего до регионального - в различных сферах и секторах».

Биричевский отметил, что другого важного партнера в регионе Москва видит в Нью-Дели. Дипломат назвал Индию «перспективнейшим и крупнейшим партнером в Азии с колоссальным экономическим ростом».

«Наверное, с самым высоким в мире, который покупает у нас и нефть, и нефтепродукты, и продукцию военного назначения, и сельхозпродукцию, и удобрения», - добавил директор департамента, уточнив, что Россия получает из Индии «целый комплекс товаров, которые очень необходимы нам сейчас».