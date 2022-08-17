Генсек ОПЕК заявил о признаках наступления энергокризиса этой зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс считает, что крупная мировая рецессия вряд ли наступит в скором времени, однако грядущий зимой может возникнуть энергетический кризис

«Я бы все еще предостерег говорить о "крупной глобальной рецессии" ... При этом я думаю, в чем вы правы, мы видим признаки этой зимой потенциального энергетического кризиса», - заявил генсек ОПЕК в интервью агентству Bloomberg, уточнив, что не знает, каким именно будет этот кризис.

Среди прочего Хайсам аль-Гайс обратил внимание на то, что за последнее время расходы на оплату коммунальных услуг в европейских странах Европы «стремительно выросли». По его словам, многие проблемы также связаны с нехваткой инвестиций.

«Недостаточностью, хронической недостаточностью инвестиций на протяжении нескольких лет - все это то, что в действительности привело нас к текущему состоянию. И это крупная проблема. Необходимо принять комплексное решение», - заявил он, добавив, что странам нужны технологии, при помощи которых возможно провести «декарбонизацию» ископаемого топлива.