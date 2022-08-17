Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России Фото: REUTERS

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022», который пройдут на российской территории в период с 30 августа по 5 сентября текущего года. Такое заявление в среду, 17 августа, сделали в Министерстве обороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях "Восток-2022"», - сказано в сообщении военного ведомства.

В документе уточняется, что учения будут способствовать «дружественному сотрудничеству между вооруженными силами всех стран», а также поспособствуют «повышению уровня стратегического взаимодействия между всеми сторонами и укреплению способностей по реагированию на различные угрозы безопасности».

Кроме российских и китайских военных в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» участие примут военнослужащие из Белоруссии, Таджикистана, Индияи и Монголии. Военные учения будут проходить под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова на 13 полигонах Восточного военного округа.