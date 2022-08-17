Логотипом бывших кофеен Starbucks в России станет девушка в кокошнике

Бывшие кофейни Starbucks в России откроются под названием Stars coffee Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сеть кофеен Starbucks возобновит свою работу в России под брендом Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появится девушка в кокошнике.

Как передает «Москва 24», первые заведения новых Stars Coffee откроются уже в четверг, 18 августа. «Бывшие кофейни американской сети Starbucks будут называться Stars Coffee», - передает издание.

Бывшие кофейни Starbucks в России откроются под названием Stars coffee. Фото: Москва 24

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что новыми совладельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский, а также компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Напомним, в конце мая 2022 года американская сеть кофеен Starbucks объявила о решении покинуть российский рынок, сообщив, что собирается оказывать поддержку своим сотрудникам в России, в том числе выплачивая заработную плату за шесть месяцев и помощью в новом трудоустройстве.

Первая кофейня этой сети открылась в Москве в 2007 году. На момент заявления о завершении работы в стране присутствовали более 100 заведений компании.