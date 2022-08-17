Нефтяной фонд Норвегии сообщил о рекордном убытке в первом полугодии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фонд национального благосостояния Норвегии сообщил о рекордных убытках за первое полугодие 2022 года. Как говорится в заявлении фонда, убытки превысил 173 миллиарда долларов в сравнении с показателями прибыли в прошлом году.

«Государственный пенсионный фонд в первом полугодии 2022 года (понес убыток) в размере 14,4%, что соответствует 1,68 триллиона норвежских крон (173,3 миллиарда долларов)», - сказано в релизе.

Глава Norges Bank Investment Management Николай Танген заявил, что фонд опустел во многом из-за ужесточения денежно-кредитной политики в мире, украинского кризиса, а также высокой инфляции. По его словам, отрицательная доходность отмечена во всех секторах экономики кроме энергетики. «В первом полугодии энергетический сектор окупился на 13 процентов. Мы наблюдаем резкий рост цен на нефть, газ и нефтепродукты», - отметил он.

Как отмечает Financial Times, это рекордный убыток за полугодие в истории Фонда национального благосостояния Норвегии, который управляет активами на 1,2 триллиона долларов.