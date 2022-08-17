Аналитик Юшков спрогнозировал напряженный отопительный сезон в Европе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков спрогнозировал напряженный отопительный сезон предстоящей зимой в странах Европы. Возможны перебои с поставками и массовые отключения потребителей.

Германия, скорее всего, успеет заполнить к зиме 90-95% хранилищ. Но это вовсе не гарантирует беспроблемное прохождение зимнего сезона. Заполнение хранилищ обойдется немцам дорого, так как цена на голубое топливо уже превышает отметку в 2500 тысячи долларов за кубометр.

- Если раньше заполненное хранилище обходилось условно в 5 миллиардов долларов, то теперь в пятьдесят, - отметил Юшков в беседе с Пятым каналом.

Многие жители Европы уже сейчас не могут позволить себе оплачивать счета. В итоге продукция, которую они получают за чет столь дорогой энергии, становится неконкурентноспособной.

Высоки риски, что в Германии к осени начнутся веерные отключения. Прогнозы, что к 1 ноября будут заполнены хранилища на 80% под сомнением.

- Если она будет морозная, то объем потребления будет больше, чем в среднем за последние пять лет, — пояснил аналитик.

Поставки российского газа уже существенно снижены, проблемы с турбинами для «Северного потока» не решается. Если до начала отопительного сезона он не будет восстановлен, то вряд ли перекачку газа запустят в зиму.

А вот экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов в РАНХиГС Борис Пивовар рассказал ФАН о том, что ряд других государств ЕС тоже будут вынуждены покупать российский газ.

В прошлом отопительном сезоне ЕС использовал 250 млрд кубометров газа на сумму около €290 млрд, сказал «Известиям» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.