Замглавы Ленобласти Харлашкина отправили в СИЗО за превышение полномочий

Суд отправил в СИЗО заместителя главы Ленобласти по обвинению в превышении полномочий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель председателя правительства Ленобласти Сергей Харлашкин отправлен в СИЗо решением Басманного суда Москвы. Об этом в среду 17 августа сообщила пресс-служба суда.

Сообщается, что чиновник пробудет в следственном изоляторе до 15 октября, его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших за собой тяжкие последствия.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Сообщается также, что Сергей Харлашкин владеет недвижимостью в Чехии, а его супруга имеет недвижимость на Украине. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем российский кабмин внес в Госдуму законопроект, обязывающий чиновников сообщать о склонении их к коррупции. На то, чтобы рассказать о получении коррупционного предложения, у чиновника будет пять дней.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кабанов предложил приравнять коррупцию к измене родине.

Напомним, 3 августа депутат Госдумы Белоусов приговорен к 10 годам строгого режима за получение взятки в 3 млрд рублей.