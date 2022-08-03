Депутат Госдумы Белоусов приговорен к 10 годам строгого режима за получение взятки в 3 млрд рублей

Московский суд приговорил депутата Госдумы к 10 годам строгого режима за получение взятки более 3 миллионов рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Московский городской суд в среду 3 августа приговорил депутата Государственной думы Вадима Белоусова к 10 годам колонии. Отбывать наказание Белоусов будет в колонии строгого режима.

Напомним, суд начал оглашение приговора во вторник 2 августа. В суде предупредили, что оглашение займет несколько дней.

3 августа Вадим Белоусов не пришел в суд на продолжение оглашения приговора, сославшись на занятость.

«В судебное заседание подсудимый не явился, адвокат подсудимого пояснил причину отсутствия Вадима Белоусова занятостью и ранее запланированными рабочими встречами», - сообщили в пресс-службе суда.

Кроме 10 лет в колонии строгого режима, суд приговорил Белоусова к выплате штрафа в 500 миллионов рублей. Также ему на три года запрещено занимать определенные должности. Белоусов лишен медали «За заслуги перед Отечеством».

Как ранее сообщалось, Вадим Белоусов признан виновным в получении «самой большой взятки в России» в размере 3,35 миллиарда рублей.

Ранее прокурор запросил для Белоусова 14 лет лишения свободы, а для его тещи Бутаковой, которая проходит вместе с ним по делу – четыре года.

Белоусов в суде не признал вину, он заявил, что его и его родственницу оболгали.