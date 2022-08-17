МИД РФ: Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом пишет ТАСС.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия крайне заинтересована в организации визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, поэтому будет всячески способствовать визиту в самое ближайшее время.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН заявила, что вызывает вопросы позиция генсека организации Антониу Гутерриша. В частности, Захарова отметила, что глава ООН или не может признать реальность, или не хочет этого делать — чем иначе объяснить проявленное им «безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС». В тот же день замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, реагируя на обвинения в наш адрес по поводу кризиса вокруг АЭС, пишет, что «это очевидная брехня, даже ООН не верит, никто бредовую украинскую версию, по сути, не поддержал».

Напомним, Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре. Является крупнейшей в Европе. Вырабатывает до 20% всей электроэнергии на Украине и половину ее производства на украинских атомных станциях. Ее строительство началось в 1979 году, но только 21 декабря 2021 года вышла на свою полную мощность - 6040 МВт электроэнергии. Персонал станции составляет 11,5 тысяч человек.