МИД РФ: делегация МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС, пока Киев не прекратит обстрелы Фото: REUTERS

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы.

"Чтобы это произошло, первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны. — Прим. ред.) ведутся обстрелы, это опасно", - сказал он на Обзорной конференции ДНЯО.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН заявила, что вызывает вопросы позиция генсека организации Антониу Гутерриша. В частности, Захарова отметила, что глава ООН или не может признать реальность, или не хочет этого делать — чем иначе объяснить проявленное им «безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС».

В тот же день замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, реагируя на обвинения в наш адрес по поводу кризиса вокруг АЭС, пишет, что «это очевидная брехня, даже ООН не верит, никто бредовую украинскую версию, по сути, не поддержал».