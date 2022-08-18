Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC" Фото: REUTERS

Агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".Об этом сообщает РИА Новости.

"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "CC" с "RD", — заявили представители агентства.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга, пишет ТАСС.

Напомним, группа кредиторов Украины договорилась о приостановке обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год, сообщило агентство Reuters. Отмечается, что это позволит Украине избежать дефолта.

Ранее национальный банк Украины ввел лимит на снятие наличных – не более 100 тысяч гривен в день. При этом выдача наличных в иностранной валюте запрещена для всех, кроме организаций, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач, и правительства.