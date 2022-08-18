В Германии заявили, что ограничения стран Евросоюза по визам разжигает антироссийские настроения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограничения ряда стран Евросоюза по визам для граждан России ведет к разжиганию антироссийских настроений, противоречит обычаям цивилизованных стран и подогревает эскалацию, заявил РИА Новости лидер оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

"Эта мера разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. Я опасаюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными", - отметил Крупалла.

Кроме этого, он назвал ограничения попыткой "возложить на граждан России коллективную ответственность" за спецоперацию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.