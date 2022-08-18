Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим 19 августа 2022 года готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Россию планируют обвинить в создании техногенной катастрофы на этой электростанции, сообщили сегодня, 18 августа, в Минобороны РФ.

“Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности”, - уточняется в сообщении ведомства.

Также отмечается, что Вооруженные силы России принимают все требуемые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.