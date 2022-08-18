Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом", - сказала она в эфире Телеграм-канала "Соловьев Live". Таким образом дипломат прокомментировала сообщения о том, что киевский режим готовит провокацию на ЗАЭС, которая запланирована на 19 августа 2022 года и связана с посещением Украины генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

Напомним, сегодня Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.