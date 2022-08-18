ВС России уничтожили свыше 90 наемников в пункте базирования в Харькове

При помощи высокоточного оружия ВС России был поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков, уничтожено более 90 боевиков, сообщили сегодня, 18 августа, в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, было ликвидировано более 250 националистов.

Кроме этого, сегодня Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.