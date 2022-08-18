Business Insider: США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки. Об этом сегодня, 18 августа, сообщило издание Business Insider.

"Мы включили в поставки ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары", - рассказал журналистам замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, которого цитирует Business Insider. При этом, какие именно ракеты поставляются, он не сказал.

Согласно оценкам издания, ВСУ получают ракеты AGM-88 HARM. Но их применение "окажет лишь ограниченное воздействие" на боевые действия, считает Business Insider.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.