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Политика18 августа 2022 8:29

ВС Украины нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц

ВС Украины нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ВС Украины нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц

ВС Украины нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщили в пресс-службе Энергодара.

"Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное", - уточняется в сообщении.

В результате обстрелов разрушилось два жилых здания, еще один получил существенные повреждения. Кроме этого, пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.