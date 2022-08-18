ВС Украины нанесли удар по Запорожской области из американских гаубиц Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли из американских гаубиц удары по селу Водяное и городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, жертв удалось избежать, сообщили в пресс-службе Энергодара.

"Сегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное", - уточняется в сообщении.

В результате обстрелов разрушилось два жилых здания, еще один получил существенные повреждения. Кроме этого, пострадал частный гараж и тепличное хозяйство.

Также сегодня Минобороны России сообщило, что Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа 2022 года для обвинения России в техногенной катастрофе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина занимается ядерным шантажом в ситуации с Запорожской АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.