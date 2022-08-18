Японцы раскритиковали кампанию властей по популяризации алкоголя среди населения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская общественность, в частности, основатель одного из крупнейшего веб-форума в мире 2channel Хироюки Нисимура подвергла резкой критике продолжающуюся кампанию Национального налогового агентства Японии по сбору бизнес-предложений по возрождению популярности алкогольных напитков среди молодежи.

Начавшийся 1 июля 2022 года конкурс бизнес-идей "Саке вива!", как говорится на официальном портале, преследует целью "способствовать разработке и продвижению японской алкогольной продукции среди молодых людей и восстановить отрасль". Кампания будет идти до 9 сентября текущего года.

“С каких пор продвижение спиртных напитков стало работой Налогового агентства Японии", - возмутился Нисимура в соцсетях.

Также в соцсетях был запущен хэштег "против саке вива".

"Что причиняет больший вред – увеличение налога на алкогольную продукцию или рост числа зависимых? По-моему, ответ очевиден", - отметил пользователь под ником noman10_.

Ранее сообщалось, что в Японии раскололся “камень Смерти” с духом могущественного демона внутри.