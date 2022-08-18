ФСБ задержала восемь террористов в Москве, Новосибирске и Красноярске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в четверг, 18 августа, сообщила о задержании восьми членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Террористы были задержаны в Москве, Новосибирске и Красноярске.

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* ... задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии», - сказано в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранительных органов, члены ячейки финансировались террористическими структурами из Сирии, призывая к преступлениям террористического характера на российской территории. В заявлении уточняется, что при задержании изъяли средства связи, а также электронные носители информации и банковские карты.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* стояла за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, и была признана в России террористической организацией с 2019 года.

* запрещенная в России террористическая организация