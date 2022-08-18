Минобороны РФ представило карту возможных последствий аварии на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации представило карту последствий возможной аварии на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Согласно прогнозам российского военного ведомства, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию.

Как заявил начальник войск Радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, российские эксперты считают, что действий Украины могут привести к ситуации, аналогичной Чернобылю и Фукусиме. Он отметил, что после аварии на АЭС «Фукусима» эвакуировали до 500 тысяч человек, а после аварии на Чернобыле загрязнению радиоактивными изотопами подверглись свыше 20 европейских стран.

По словам Кириллова, целью провокации Украины на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров для того, чтобы добиться ввода международных сил, обвинив Москву в ядерном терроризме.