Путин встретится с президентом Казахстана Токаевым в Сочи 19 августа 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 августа, встретится с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи, где главы государств обсудят вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

«В Сочи состоится встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», - сказано в заявлении пресс-службы, где отмечают, что «в продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества».

Кроме того, в пресс-службе Кремля уточняют, что в ходе встречи будет затронут вопрос двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, в том числе в рамках Содружество Независимых Государств (СНГ), в котором Казахстан председательствует в текущем году.