Верховный суд России требует реже заключать обвиняемых под стражу Фото: архив КП

Верховный суд России требует более широкого применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, - это правовая позиция высшей инстанции, заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев в ходе XVII Совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС.

Также Лебедев напомнил, что число арестованных по решению суда сократилась в четыре раза в сравнении с периодом, когда аресты избирались прокурорами.

“Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых содействуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу”, − подчеркнул Лебедев.

Также председатель ВС России заявил, что свыше 90% попавших под суд бизнесменов в России избегают тюремных сроков.

Ранее Верховный Суд перенес первое заседание по жалобе “золотой судьи” Елены Хахалевой.