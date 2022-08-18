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Общество18 августа 2022 9:35

Верховный суд России требует реже заключать обвиняемых под стражу

Об этом сообщил председатель ВС России Лебедев
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Верховный суд России требует реже заключать обвиняемых под стражу

Верховный суд России требует реже заключать обвиняемых под стражу

Фото: архив КП

Верховный суд России требует более широкого применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, - это правовая позиция высшей инстанции, заявил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев в ходе XVII Совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС.

Также Лебедев напомнил, что число арестованных по решению суда сократилась в четыре раза в сравнении с периодом, когда аресты избирались прокурорами.

“Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых содействуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу”, − подчеркнул Лебедев.

Также председатель ВС России заявил, что свыше 90% попавших под суд бизнесменов в России избегают тюремных сроков.

Ранее Верховный Суд перенес первое заседание по жалобе “золотой судьи” Елены Хахалевой.