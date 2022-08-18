A Haber: Эрдоган во Львове предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с главой РФ Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", - сообщил телеканал.

При этом телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что лидеры двух стран могут провести встречу, чтобы определить "дорожную карту" по Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.