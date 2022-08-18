Кадыров считает, что Украину напичкали фашистской идеологией

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина с момента развала Советского Союза была напичкана фашистской идеологией, что в результате привело к трагедии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Идея превосходства определенной расы обществу прививается с детства. Это известно всем. Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией со времен развала СССР. Кроме того, в детсадах, школах и иных учебных заведениях в течение многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей. Выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела. В результате все это привело к трагедии", - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Также глава Чечни добавил, что Запад продолжает молчать на эту тему - даже те, кто больше других пострадал от идеологии Третьего рейха.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.