МИД Китая потребовал от США прекратить любые контакты с Тайванем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай требует от Соединенных Штатов прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем, Пекин готов к принятию решительных мер для защиты своего суверенитета, заявил в ходе брифинга сегодня, 16 августа, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

“В мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство КНР - единственное легитимное правительство, представляющее весь Китай", - подчеркнул дипломат.

Также он добавил, что соблюдение принципа "одного Китая" выступает предварительным условием участия Тайваня в внешнеэкономическое сотрудничество".

Ранее МИД Китая выразил протест после прибытия Пелоси на Тайвань.

Напомним, самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань) 2 августа 2022 года.

Также ранее Белый дом отказался нести ответственность за поездку Пелоси на Тайвань.