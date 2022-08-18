Премьеру Финляндии пришлось оправдываться после утечки видео с частной вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин Фото: REUTERS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала после того, как в интернет попало видео ее вечеринки с друзьями.

Ранее местные издания Iltalehti и Ilta-Sanomat распространили кадры из социальных сетей, на которых вместе главой финского правительства веселятся член парламента республики Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, влиятельный фотограф Янита Аутио, стилист Веса Сильвер, певица Альма, а также другие финские знаменитости.

Сама же на видео премьер пьет, танцует, а также поет в компании других людей. Многие жители Финляндии сочли такое поведение недостойным главы правительства. В итоге Марин пришлось прокомментировать произошедшие.

Глава финского правительства заявила, что не видит в видео, на которых она веселится с друзьями, ничего предосудительного, добавив, что на ключевых государственных должностях находятся простые люди, которые могут вести обычную жизнь.

«У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», - заявила премьер в эфире телекомпании Yle.

Марин выразила сожаление, что эти видео «стали достоянием общественности». «Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели», - добавила она.

Это не первый скандал с участием Марин, которая в декабре прошлого года провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, однако о своем заболевании она узнала позже.