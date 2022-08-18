Московские таможенники пресекли попытку вывоза из России 225 кг золота

Контрабандисты попытались вывезти из России 45 золотых слитков Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Внуковской таможни пресекли попытку вывоза из России 225 кг золота общей стоимостью 800 млн рублей гражданами России и Армении. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе ведомства.

Первая группа контрабандистов направлялась в Ереван, так как пассажиры рейсов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не проходят таможенный контроль.

Участники второй группы прошли через московских таможенников с пустыми чемоданами на рейс в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). По пути на рейс они обменялись ручной кладью с сообщниками, которые направлялись в Армению.

Однако несложная махинация не осталась незамеченной. После посадки в самолет к контрабандистам подошли сотрудники правоохранительных органов и изъяли ценный груз в виде 45 золотых слитков.

Иностранцев заключили под стражу, а россиянам назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Против них возбудили три уголовных дела за контрабанду стратегически важных товаров. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее писал сайт KP.RU, таможенники в Иркутской области пресекли деятельность в регионе преступной группировки. В ее состав входило пять человек, в период с 2019-го по 2021 годы они вывезли из страны незаконно спиленного леса почти на 265 миллионов рублей.