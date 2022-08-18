Эксперт по недвижимости Аверс спрогнозировала осеннюю распродажу квартир Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт по недвижимости Ксения Аверс спрогнозировала осенью распродажу квартир. К октябрю-ноябрю ситуация на рынке будет напряженной и застройщики, пытаясь стабилизировать экономическую ситуацию, начнут массово распродавать недвижимость почти по себестоимости.

- Те, кто захочет выжить, начнут сливать какие-то объекты по себестоимости. Начнутся распродажи, - говорит эксперт NEWS.ru.

Сначала скидки будут «точечные», но к октябрю-ноябрю ситуация изменится. Чтобы выполнить план, застройщикам придется идти на особые меры.

- По выдаче ипотеки большое число отказов, перед сделками банки начинают завышать размер первоначального взноса до 35%, - отмечает риэлтор.

На признает, что продажи у многих упали на 80%, если сравнивать с показателями прошлого года. И если новостройки еще пользуются спросом, то вторичка заморожена.