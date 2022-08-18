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Недвижимость18 августа 2022 10:47

Эксперт по недвижимости Аверс спрогнозировала осеннюю распродажу квартир

По ее прогнозам, цены начнут сильно падать совсем скоро
Елена АКИМОВА
Эксперт по недвижимости Аверс спрогнозировала осеннюю распродажу квартир

Эксперт по недвижимости Аверс спрогнозировала осеннюю распродажу квартир

Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперт по недвижимости Ксения Аверс спрогнозировала осенью распродажу квартир. К октябрю-ноябрю ситуация на рынке будет напряженной и застройщики, пытаясь стабилизировать экономическую ситуацию, начнут массово распродавать недвижимость почти по себестоимости.

- Те, кто захочет выжить, начнут сливать какие-то объекты по себестоимости. Начнутся распродажи, - говорит эксперт NEWS.ru.

Сначала скидки будут «точечные», но к октябрю-ноябрю ситуация изменится. Чтобы выполнить план, застройщикам придется идти на особые меры.

- По выдаче ипотеки большое число отказов, перед сделками банки начинают завышать размер первоначального взноса до 35%, - отмечает риэлтор.

На признает, что продажи у многих упали на 80%, если сравнивать с показателями прошлого года. И если новостройки еще пользуются спросом, то вторичка заморожена.