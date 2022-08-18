Зеленский прибыл во Львов на встречу с Эрдоганом и Гутерришем

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов, где запланирована его встреча с главой Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщили сегодня, 18 августа, в офисе Зеленского.

Напомним, Гутерреш сегодня в рамках визита на Украину во Львове примет участие в трехсторонней встрече с Эрдоганом и Зеленским.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку во Львовскую область", - отмечается в сообщении на интернет-портале его офиса.

По данным офиса, во Львове Зеленский заслушал доклад местных властей по организации эвакуации жителей районов, где идут боевые действия, а также посетил раненых военных.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с Владимиром Путиным.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 августа 2022 года можно прочитать здесь.