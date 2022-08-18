Минобороны РФ перебросило три истребителя с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром под Калининградом

Минобороны перебросило три истребителя с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром под Калининградом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три самолета-истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были переброшены на аэродром Чкаловск, который расположен в Калининградской области. Такое заявление в четверг, 18 августа, сделали в Министерстве обороны Российской Федерации, где уточнили, что все это было сделано в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

«Сегодня 18 августа 2022 года в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В сообщении военного ведомства отмечается, что в ходе полета самолетов было отработано взаимодействие с истребительной авиацией 6-й армии Военно-воздушных сил (ВВС) Российской Федерации и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал"», - говорится в соообщении министерства.