Турецкая лира дешевеет после решения Центробанка республики снизить ставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс турецкой лиры ускорил свое снижению по отношению к доллару после неожиданного решения Центрального банка Турции снизить ключевую ставку до 13% годовых с 14%, установленных в декабре 2021 года. На этом фоне доллар поднялся выше 18 лир. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 московского времени в четверг, 18 августа, американская валюта подорожала до 18,07 лиры с уровня предыдущего закрытия в 17,95 лиры за доллар. До оглашения решения регулятора доллар торговался по 17,96 лиры.

Напомним, весь текущий год ставка Центрального банка Турции оставалась неизменной - на уровне 14%, а биржевой курс лиры продолжал снижаться. В конце января 2022 года курс турецкой лиры составлял примерно 13,5 лир за доллар, а в конце февраля - уже 14 лир. На сегодняшний день американская валюта подорожала до 18,07 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики Турции, в июле текущего года ускорилась до 79,6%.