Названы условия использования Россией ядерного арсенала

МИД РФ заявил, что использование Россией ядерного арсенала возможно только в качестве ответа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что использование российской стороной сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине России, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства. Таким образов дипломат ответил на вопрос о возможности непредсказуемой эскалации между Москвой и Вашингтоном, в том числе, идет ли речь о ядерных ударах.

«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу», - заявил российский дипломат в четверг, 18 августа, отметив, что применение ядерного арсенала может быть только в рамках ответа при нападении - в рамках самообороны, а также в чрезвычайных обстоятельствах.

Нечаев заявил, что российская сторона исходит из того, что в Соединенные Штаты и Североатлантический альянс «отдают себе отчет, чем может обернуться нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия».