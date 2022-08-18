Сосо Павлиашвили высказался о запрете песен на русском: «Провокаторы выскакивают как черти из табакерки» Фото: Виктор ПАЖИТОК

Известный певец Сосо Павлиашвили уже много лет живет в России. По происхождению он грузин, но отлично поет на русском языке. Артист поделился, что в последнее время участились случаи запрета песен на русском в Грузии и не только. Многие страны, где много русскоязычного населения оказались заложниками ситуации. Эти провокации, уверен знаменитость, устраивает Запад.

- Стравливают страны. В этом заинтересован в первую очередь Запад, который вкладывает в это огромные деньги. Грузия для них – как дрова в костер против России, рассуждает он в беседе с «Абзацем».

Певец уверен, что цель истинных руководителей конфликта, чтобы «Грузия открыла второй фронт». И это подобно бомбе замедленного действия. Артист предостерегает всех, кто об этом думает:

- Тот, кто создает ветер, пожнет обязательно бурю. До бури не надо доводить... Провокаторы выскакивают как черти из табакерки и заряжают этим народ, – убежден артист.