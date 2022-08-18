Литва выразила Китаю протест из-за санкций в транспортной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вильнюс выразил свой протест Пекину на фоне санкционных ограничений в сфере транспорта, которые были введены китайской стороной после контактов литовских официальных лиц с Тайванем. Такое заявление в четверг, 18 августа, сделали в Министерстве иностранных дел Литвы, уточнив, что соответствующая нота была вручена поверенному в делах Китая в республике Цюй Байхуа.

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы. Требуем их отзыва», - приводится в сообщении ведомства текст ноты.

Ранее Пекин резко отреагировал на визит на Тайвань заместитель министра по транспорту Литвы Агне Вайцюкявичюте, объявив 12 августа текущего года о введении в отношении замглавы ведомства персональных санкций, содержание которых не конкретизируется, а также Китай заявил о прекращении сотрудничества с республикой в транспортной сфере.