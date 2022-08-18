Литва обвинила белорусских пограничников в содействии нелегальной миграции из Азии и Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы обвинили белорусских пограничников в содействии проникновению на литовскую территорию нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. С таким заявлени в четверг выступила.

«Члены задержанной в Швенчёнском районе группы нелегалов сообщили, что к границе их сопроводили белорусские пограничники, которые указали, где можно перейти границу», - говорится в заявлении Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы, где отмечается, что нелегалов препроводили на участок, который на сегодняшний день не защищен строящимся заграждением.

Согласно планам, граница между Белоруссией и Литвой, протяженность которой составляет примерно 680 км, к осени текущего года должна быть защищена заграждением, а также оснащена системами видеоконтроля.

На данный момент балтийская республика возводит стационарное заграждение высотой четыре метра из металлической стержневой сетки, поверх которой будет колючая проволока. Стоимость работ составляет 152 млн евро. Литва рассчитывала получить средства от Евросоюза, где однако заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.