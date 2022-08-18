Путин призвал дать ход инициативам российских судостроителей

Путин заявил о необходимости развивать в России собственные компетенции в сфере судостроения Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по судостроению в четверг, 18 августа, заявил о необходимости развивать в России собственные компетенции в сфере судостроения.

«Подчеркну, что поведение наших западных партнеров вновь показало, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения», - заявил глава государства, отметив, что «все заместить невозможно», а необходимо «добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям».

Путин указал на необходимость делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению и ремонту судов проводилось в нашей стране, подчеркнув, что в России есть все необходимое для развития судостроения.

Глава государства также отметил, что замещение зарубежной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, обратив внимание на необходимость сделать все для выполнения программ. По его словам, у верфей в России возникли сложности с поставками запчастей из-за невыполнения обязательств иностранными поставщиками.