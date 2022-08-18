Эксперты ВОЗ не рекомендуют ревакцинироваться от COVID-19 более трех раз

ВОЗ не рекомендует делать более трех прививок от коронавируса. Фото: REUTERS

Вакцинироваться от COVID-19 рекомендуется не более трех раз. Об этом заявил в четверг 18 августа председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото, выступая на посвященной вопросам вакцинации пресс-конференции.

Кравиото объяснил, что повторное введение бустерной вакцины «не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера».

Эксперт отметил, что повторно вводить бустерную вакцину целесообразно избирательно, ориентируясь прежде всего на людей из групп риска по коронавирусу через четыре-шесть месяцев после того, как они получили первый компонент вакцины.

Ранее вирусолог из Новосибирска объяснил, можно ли «мешать» прививки от коронавируса и гриппа.

Напомним, в ряде регионов России возвращается масочный режим. Так, в Дагестане с 17 августа рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей.