При обстреле Горловки погиб ребенок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Горловку. В результате ударов погиб один ребенок и еще двое детей получили ранения, также поступили сообщения о ранении нескольких взрослых. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько в четверг, 18 августа.

«[Украинские войска] подвергли варварскому обстрелу жилмассив "Строитель"! Один ребенок погиб, еще двое детей получили ранения. Также поступила информация о нескольких раненых взрослых», - заявил градоначальник в своем Telegram-канале

Напомним, сегодня, 18 августа, появилось сообщение о том, что в результате обстрелов с украинской стороны в Горловке были повреждены здания городского кожно - венерологического диспансера и администрации городского управления «Донбассгаза» на улице Горького в Центрально-Городском районе. Кроме того, пострадал Богоявленский кафедральный собор.