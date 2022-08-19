Reuters: США готовятся выделить Украине еще 800 миллионов долларов

Reuters: США готовится выделить Украине еще 800 миллионов долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере порядка 800 миллионов долларов. О его выделении может быть объявлено уже в эту пятницу, 19 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Для выделения помощи Киеву американская сторона намерена задействовать полномочия президента США Джо Байдена, отмечает издание. Кроме того, один из источников допустил, что объявление о выделении помощи может быть отложено до следующей недели.

Что касается конечной стоимости пакета, то не исключено, что его размер может несколько измениться, предупредил информатор агентства.

В мае этого года Сенат Соединенных Штатов большинством голосов поддержал голосование по предоставлению пакета помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов. Уточняется, что 81 сенатор проголосовал "за" и 11 "против" по вопросу прекращения дебатов по инициативе о принятии законопроекта.