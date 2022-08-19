Советник главы Крыма Крючков: В Керчи сработали системы ПВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 18 августа в Керчи сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

По его словам, сейчас городу и Крымскому мосту ничего не угрожает.

- По предварительным данным, в Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет, - сказано в посте Крючкова.

Накануне советник украинского лидера Михаил Подоляк заявлял о планах Киева разрушить Крымский мост, назвав транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, "незаконной".

Накануне военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец оценил, насколько Крым защищен от всех возможных атак и диверсий - с воздуха, воды и суши. По его словам, небо над Крымом прикрывают сразу две силы – 31-я дивизия ПВО и 27-я смешанная авиадивизия. 31-я дивизия оснащена комплексами С-300 и С-400, а также ракетно-пушечными "Панцирями-С". А 27-я авиадивизия состоит из 3 полков боевых самолетов и вертолетов. Кроме того, на страже Крыма стоит и морская авиация Черноморского.